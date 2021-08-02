شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 630 ألف لتر مياه في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 8 - 14 يوليو 2021م ضخ 630 ألف لتر مياه منها 315 ألف لتر للاستخدام المنزلي، و315 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وبناء 20 دورة مياه مؤقتة في مخيمات النازحين، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8400 فرد.