شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 13579 طالبا وطالبة بجامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها، البالغ عددهم 13579 طالبًا وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة د. يوسف عسيري أن الجامعة بادرت هذا العام بزيادة نسبة مقاعد القبول للطلبة، استجابة للظروف الراهنة وإسهامًا من الجامعة في خدمة أبناء محافظة الطائف والفروع التابعة لها، لافتًا إلى أن هذا العام شهد أيضًا زيادة في القبول في التخصصات النوعية في الأقسام الصحية والهندسية، حرصًا من الجامعة على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة فيه.

دعا عميد القبول والتسجيل د. وصل الله السواط، الطلبة المقبولين إلى مراعاة عدد من النقاط، وذلك في تخصص علوم الرياضة، وهي: إجراء اختبارات اللياقة البدنية، وعلى الطلبة المقبولين في تخصص القراءات إجراء اختبار القبول، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 23 من ذي الحجة الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة في الجامعة يوم الأربعاء 3/1/1443هـ، مؤكدًا شرط التحصين للطلبة لدخول مقرات الجامعة.