شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، خلال الفترة من 15/12/1442هـ حتى 21/12/1442هـ، عن 22042 مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 7049، تلتها المنطقة الشرقية بـ3026، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 2383، ومنطقة القصيم بـ2250، ومنطقة مكة المكرمة بـ1904، ومنطقة الجوف بـ1313، ومنطقة حائل بـ1010، ومنطقة تبوك بـ796، ومنطقة الحدود الشمالية بـ757، ومنطقة نجران بـ426، ومنطقة جازان بـ390، ومنطقة عسير بـ372، ومنطقة الباحة بـ366. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.