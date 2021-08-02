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إعادة فتح 10 مساجد بـ 4 مناطق

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 10 مساجد بـ 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، فتح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق جراء ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 176 يوما 1924 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة عسير وثلاثة مساجد في منطقة القصيم ومسجد واحد في منطقتي الرياض وجازان.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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