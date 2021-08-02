شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بجهود رجال الأمن في ضبط مخالفي تدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على تقرير عن إنجازات الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترة الماضية، وجهودهم في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم سموه شكره للواء القريش ولجميع رجال الأمن العاملين في الميدان على ما يقومون به من جهود كبيرة للحفاظ على أمن المواطن والمقيم.