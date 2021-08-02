أتربة على الرياض حتى الرابعة فجرًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن طقس منطقة الرياض وعدد من المحافظات التابعة.

وأوضح مركز الأرصاد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنه من المتوقع حدوث حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل محافظات (السليل- وادي الدواسر)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مضيفًا أن نهاية الإنذار سيكون في تمام الساعة: 04:00 ص الاثنين الموافق 23/ 12/ 1442هـ.

طقس اليوم:

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

غبار وأتربة:

كما توقع مركز الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

شارك الخبر