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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيه لمنطقة عسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 01:46 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى السابعة صباحًا"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيه لمنطقة عسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.
، "الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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