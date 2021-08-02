، "هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السواحة" بحث خلال زيارته لفرنسا سبل تعزيز التعاون الثنائي بهذا المجال

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في باريس، الأحد، رئيس قطاع الفضاء في شركة إيرباص جين مارك نصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات والأنظمة إريك بلانك، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هيميريا فيليب غوتيه, وذلك ضمن زيارته للجمهورية الفرنسية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.

وتفصيلاً، جرى خلال تلك اللقاءات التي حضرها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية في قطاع الفضاء، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.