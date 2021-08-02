شكرا لمتابعة خبر عن "نزاهة" توضح حقيقة مباشرتها تحقيق في تهريب قطع أثرية من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" صحة ما تم تداوله في وثيقة مزورة تضمنت مباشرة الهيئة التحقيق بواقعة تهريب قطع أثرية نادرة من المملكة إلى لندن.

وكانت وثيقة قد تم تداولها زعمت تورط وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تهريب قطع الآثار.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن ما ورد في الوثيقة "مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي".