شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في "توكلنا" قبل الدخول إلى أحد المولات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، طريقة التأكد من ظهور حالة محصّن في تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى أحد المولات في الرياض.

وبدا في الفيديو، رجال الأمن في المول بالرياض يتأكدون من ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتراط التحصين المعتمد عبر تطبيق "توكلنا" لدخول المولات ووسائل النقل العام.

وكانت وزارة الداخلية أكدت دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.