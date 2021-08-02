وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن يفيد عن حادث سير لعدد من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه 10 فرق إسعافية للموقع وتم طلب فرقتين دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما تواجدت القيادة الميدانية في الموقع ،حيث تبين بعد الفرز وجود عشرين حالة تم نقل منها 16 حالة عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.
وأكد الجلاجل على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل هذه الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق على عدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين وإصابة 20 في تصادم 22 مركبة بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.