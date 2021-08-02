وفاة شخصين وإصابة 20 في تصادم 22 مركبة بالأفلاج

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض وقيادة أمن الطرق بمحافظة الأفلاج، حادث سير على بين الأفلاج والسليل نتج عنه تصادم 22 مركبة إثر موجة غبارية مفاجئة بالقرب من العجيلية أصيب نتيجته 20 شخصا. كما نتج عنه أيضا وفاة شخصين آخرين.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن يفيد عن حادث سير لعدد من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه 10 فرق إسعافية للموقع وتم طلب فرقتين دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما تواجدت القيادة الميدانية في الموقع ،حيث تبين بعد الفرز وجود عشرين حالة تم نقل منها 16 حالة عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وأكد الجلاجل على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل هذه الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق على عدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.