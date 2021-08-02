شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يطلع على خطة معالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم الخدمات البلدية والقروية وتطوير وتنمية مناطق المملكة ورفع مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه أمس على خطة أمانة منطقة حائل لمعالجة التشوه البصري خلال 90 يوماً في عموم المنطقة، التي تستهدف في هذه المرحلة أعمدة الإنارة المصدومة أو المائلة، والأرصفة المكسورة والحفر والتشققات الأسفلتية، والنظافة والصبيات والحواجز الخرسانية، والسيارات التالفة، والكتابات على الجدران والمباني، وأعمال شركات الخدمات من صرف ومياه وكهرباء وهاتف، وأعمال عقود الجهات الحكومية واللوحات المخالفة والمصدومة, بحضور أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس والمسؤولين في الوزارة وفي أمانة المنطقة.

وأشار سموه إلى أنه جرى رصد (8000) موقع في هذا الإطار في المنطقة، ومعالجة حتى الآن مايزيد عن (1600) موقع ومعالجة البقية خلال (90) يوماً, متطلعاً إلى مواصلة الجهود بعد الانتهاء من هذا البرنامج، والانتقال لمرحلة لاحقة للارتقاء بجماليات المواقع إلى مستويات أعلى بإذن الله.

من جهته، أكد أمين المنطقة أن الدعم الذي تجده أمانة المنطقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية وتعاون الجميع يحفز لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق المستهدافات وفق الخطة المعتمدة، وتشمل معالجة التشوه البصري بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مع تكثيف الجانب التوعوي لنشر ثقافة الوعي وتعزيز القيم والمفاهيم لدى أفراد المجتمع في المحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأشار إلى أن الخطة ستكون من خلال الممكنات التقنية والمشاركة المجتمعية والرقابة والمتابعة بجانب التوعية من خلال الإعلام، موضحاً قنوات الرصد المخصصة للخطة وهي مُعدّات التصوير الرقمي، والبلاغات الخاصة بالتشوه البصري.