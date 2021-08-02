شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % من الحوامل «المنومات» لم يتلقين اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التطعيم يوفر المناعة للأم والجنين

متابعة مليون منفذ بيع في أول أيام شرط التحصين

3400 منشآة مخالفة لاحترازات كورونا في يوليو

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالمملكة تشهد حالة من التذبذب، وهو ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى بلوغ الجرعات المعطاة من اللقاحات، حتى أمس، قرابة 27 مليون جرعة.

مأمونية اللقاح

وأكد «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أمس، أن اللقاحات آمنة على الحوامل، وعليهن المبادرة بالتسحيل حرصا على صحتهن وصحة الجنين.

ولفت إلى أن 98 % من الحالات الحرجة للحوامل، كانت لمن لم يتلقين اللقاحات، مشددا على أن الحماية من المتحورات والأعراض المصاحبة لها تتطلب تلقي جرعتين، لتوفير المناعة للأم والجنين، ورفع مستوى الحصانة للجميع، وأكد عدم وجود أي أضرار للقاح في جميع مراحل الحمل.

وبين «العبدالعالي» أن اللقاحات لا تتعارض مع أي نوع من الأمراض أو التحسس، سوى الحساسية المفرطة من اللقاح ومكوناته، مشيرا إلى أنه يمكن أخذ اللقاح بعد 10 أيام من التعافي، والجرعة الثانية متاحة بعد 21 يوما من «الأولى».

وأعلن «العبدالعالي» تسجيل 1084 ‏حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 526814 حالة، من بينها 11191 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1403 حالات حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 507374 حالة بإضافة 1285 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8249 حالة بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.

تحصين إلزامي

من جهته، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب متابعة تطبيق التحصين الإلزامي لدخول كافة المنشآت الحكومية والخاصة، إضافة لتلقي الجرعتين للراغبين في السفر لخارج المملكة.

وقال إنه جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط 22 ألف مخالف للإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن عقوبة مخالفة إجراءات العزل الصحي أو المؤسسي تصل إلى غرامة 200 ألف ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بهما معا.

جولات رقابية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الجولات الرقابية كشفت عن التزام أكثر من مليون منفذ للبيع بإجراءات واشتراطات التحصين منها 65 ألف مطعم وأكثر من 14 ألف مقهى وأكثر من 200 سوق تجاري و2500 هايبر ماركت، إضافة إلى مقار الشركات والمؤسسات التجارية ومنظومة التجارة كاملة ومراكز الأعمال وخدمة العملاء في جميع مناطق المملكة.

وشدد على عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات والإغلاقات للمخالفين، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية، رصدت مخالفة 3400 منشآة للإجراءات الاحترازية خلال شهر يوليو الماضي.