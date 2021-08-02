شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أيام على انتهاء ثاني مراحل إصلاح طريق «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتهي المرحلة الثانية من إصلاح وتوسعة طريق الظهران - الجبيل الرئيسي خلال 9 أيام، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، فيما يتم التجهيز لتنفيذ أعمال السلامة بالمرحلة الأولى بطول 6 كيلو مترات.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، أن المرحلة الأولى لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران - الجبيل الرئيسي، شملت 6 كيلو مترات، لأربعة مسارات، وذلك من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة باتجاه الجنوب، لافتا إلى الانتهاء من جميع الأعمال الأسفلتية وجارٍ التجهيز لتنفيذ أعمال السلامة.

وبيَّن أن العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدأ بتاريخ 16/ 12/ 1442هـ، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، والمدة المقررة لهذه المرحلة حتى 3 محرم من العام المقبل 1443هـ. لافتا إلى تحديد الطريق البديل لمخرج حي الشعلة وهو طريق النعمان بن مالك من داخل الحي وصولا إلى طريق بقيق المينا والالتفاف من جسر أرامكو. على أن يتم استكمال العمل تباعا في باقي المراحل حسب ما تم الإعلان عنه سابقا، وسيكون الإغلاق جزئيا على مسار وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل.

من جهته، أوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله الراجحي أن أعمال الإصلاحات، التي يقوم بها فرع وزارة النقل على طريق الجبيل - الظهران ستكون بخمس مراحل، وسوف تشمل الإصلاحات إضافة لمسار جديد وإعادة السفلتة، وذلك بطول 20 كيلو مترا في المراحل الخمس، مؤكدا مراعاة نواحي الأمن والسلامة في كل المراحل.

يذكر أن المرحلة الثالثة ستكون من تقاطع جسر الملك خالد إلى تقاطع طريق الرياض، وسيتم إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو العودة لطريق الأمير نايف، ومن ثم الدخول لطريق الملك فهد والدوران من تقاطع عمر بن الخطاب والمواصلة على طريق الخدمة. والمرحلة الرابعة من العمل ستكون من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، حيث سيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة، والمرحلة الأخيرة والخامسة ستكون من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود، وسيتم إغلاق إشارة الشارع الخامس عشر، وسيكون الطريق البديل لدخول الشارع الخامس عشر شرق هو العودة لطريق عمر بن الخطاب، ودخول طريق الملك سعود ومن ثم الخروج لطريق الجبيل.