شكرا لقرائتكم خبر عن لامست 1250 ريالا .. ندرة المعروض تقود الروبيان لارتفاعات فلكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت ندرة المعروض من الروبيان، لارتفاعات فلكية في أسعاره، في عدد من أسواق المنطقة الشرقية، في اليوم الأول لانطلاق موسمه الجديد في 2021، أمس.

وبينما خلت بعض الأسواق من تواجده تماما، سجلت أسعار الثلاجة، التي تزن «35 كيلو» تتراوح بين 700 و1250 ريالا بحسب الحجم في الأسواق التي ندر بها، والتي جاءت من صيد المراكب الصغيرة «الطرادات»، وتنتظر الأسواق واردات المراكب الكبيرة اللنشات، التي يعتقد أن تخفض الأسعار.

وشهدت سواحل المنطقة الشرقية انطلاق 1829 مركب صيد أمس في الموسم، الذي يستمر إلى الأول من فبراير المقبل.

سعر غير حقيقي

وقال بائع التجزئة بسوق القطيف المركزي عبدالله الغزوي، لم أدخل في الشراء للروبيان في حراج الفجر بالسوق المركزي بالقطيف، الذي يعتبر الرئيسي بالمنطقة، لأن أسعار الحراج كانت فلكية عن العام الماضي والسنوات السابقة، فالسعر مرتفع جدا في أول يوم من انطلاقة الموسم، موضحا أن سعر الروبيان الصغير جدا بلغ 680 ريالا للثلاجة، التي تزن «35 كيلو» ومع الضريبة تصل 800 ريال.

وأضاف أما الروبيان الوسط فوصل سعره بين 1000 إلى 1100 ريال ومع الضريبة 1250 ريالا، وهذه الكميات هي من صيد المراكب الصغيرة الطرادات، مشيرا إلى أن الكميات التي دخلت السوق تعتبر قليلة جدا، والتي وصلت حوالي 40 ثلاجة في حراج الفجر بالقطيف، وهذه الأسعار لا تمثل السعر الحقيقي للروبيان، ففي العام الماضي كانت الأسعار في أول يوم تتراوح بين 200 ريال و300 ريال.

وأوضح الغزوي أن بسطات السوق لا يوجد فيها روبيان، وإننا ننتظر قدوم اللنشات، التي نتوقع أن تنخفض الأسعار بعد إغراقها للسوق فهي ملزمة خلال 5 أيام يجب عليها الرجوع إلى فرضاتها لتعاود الخروج مجددا، وبعضها يصل خلال 3 أيام، مشيرا إلى أن الكميات، التي دخلت السوق تمثل 10 % فقط عن العام الماضي.

نقص العمالة

وقال الصياد بفرضة الجبيل يوسف الخالدي، إن سوق السمك بالجبيل فارغ ولم ينزل في 3 الحراجات أي ثلاجة والسوق خالٍ من الروبيان، مشيرا إلى أن عدد المراكب التي تتواجد بالجبيل حوالي 700 مركب بين طراد ولنش، والتي دخلت للموسم بحسب ما نعلم 130 مركبا بين كبير وصغير، أما المراكب المتوقفة فيبلغ عددها حوالي 400 مركب تقريبا بين الطرادات واللنشات، مما يعني أن موسم الروبيان لم يبدأ بعد بسبب توقف المراكب، وذلك بسبب نقص العمالة.

الروبيان الأسود

ولفت صياد الدمام وعضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية محمد المرخان، إلى أن سوق الروبيان في سوق الدمام لم يتجاوز 10 ثلاجات وأغلبها قادمة من صيد صيادي بحر الخبر، والروبيان صغير جدا، التي تتميز «باللون الأسود» وهذه الروبيانة ليست مرغوبة في الشراء من قبل مرتادي الأسواق، وتم بيع الثلاجة بسعر 350 إلى 380 ريالا.

كميات قليلة

وأشار بائع السمك المفرق بسوق تاروت عبدالله الصديق، إلى أن الكميات التي نزلت قليلة جدا تتراوح بين 50 و70 ثلاجة، والسعر تم بيعه في الحراج بحوالي 700 ريال، وقد تم شراء الكميات من قبل باعة المفرق، علما بأن الثلاجة تزن فقط حوالي «32 كيلو» والمفترض تكون بين 35 و40 كيلو. لافتا إلى أن العام الماضي نزلت في أول يوم حوالي 350 ثلاجة، وكانت ممتلئة بحوالي 40 كيلو، وكان سعر الثلاجة يتراوح بين 200 ريال إلى 350 ريالا، مما يعني أن ارتفاع أسعار البيع لثلاجة الروبيان في هذا الموسم 2021 بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 % عن العام الماضي.

ارتفاع عام

وأشار بائع المفرق بسوق الأسماك بالقطيف عبدالجليل آل سالم، إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل عام أمس بنسبة 30 % تقريبا، فسعر سمك الهامور الصغير يباع بسعر 80 ريالا للكيلو والكبير 60 ريالا، وسعر سمك الكنعد 80 ريالا للكيلو، وسمك الصافي 50 ريالا، وسمك العندك 25 الكبير والصغير 35 ريالا، وسمك الفسكر 3 كيلو 100، وسمك الشعري وصل إلى 60 ريالا، والسبرين 35 ريالا، وسمك القرقفان 20 ريالا، والربيب 30 ريالا، والسلس 20 ريالا، والسمان 35 ريالا، وسمك الميد 3 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك العريضي 40 ريالا، وسمك العروسة 25 ريالا، وسمك، السلمون 50 ريالا، وسمك الصويفي الصغير 25 ريالا للكيلو.