الإرياني: ميليشيا الحوثي تواصل عسكرة الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الأحد، من العواقب الوخيمة لاستمرار ميليشيا الحوثي في عسكرة الأطفال، والأثمان الباهظة التي سيدفعها العالم، منبهًا لخطورة رهن جيل بأكمله بيد ميليشيا إرهابية تدار من إيران.

حرمان من الحق:

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل حرمان مئات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها من حقهم في التعليم واللعب والحياة بشكل طبيعي، وتستخدمهم وقودًا لمعاركها، لخدمة أطماع أسيادها في طهران ومشروعهم التوسعي في المنطقة.

مراكز صيفية!

كما نشر وزير الإعلام اليمني، مشهدًا لمئات الأطفال في عمر الزهور اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومقاعد وفصول الدراسة لتزج بهم في أحد معسكراتها التدريبية تحت غطاء “المراكز الصيفية”، مشيرًا إلى أنه “يجري تزييف وعيهم ومسخ هويتهم وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران، وحشدهم للتوجه إلى جبهات القتال”.



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