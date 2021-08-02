جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية إتاحة خدمة تحديث درجة القدرات والتحصيلي من خلال أيقونة “تحديث درجات القدرات والتحصيلي”.

تحديث درجات القدرات والتحصيلي:

وأوضحت الجامعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك عن طريق الدخول إلى ملف الطالب في بوابة القبول من خلال الرابط التالي: هنا.



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