- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02
جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي
عبر الدخول إلى ملف الطالب في بوابة القبول
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية إتاحة خدمة تحديث درجة القدرات والتحصيلي من خلال أيقونة “تحديث درجات القدرات والتحصيلي”.
تحديث درجات القدرات والتحصيلي:
وأوضحت الجامعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك عن طريق الدخول إلى ملف الطالب في بوابة القبول من خلال الرابط التالي: هنا.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار