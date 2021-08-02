اخبار السعوديه

جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

جامعة الشمالية تتيح تحديث درجات القدرات والتحصيلي

عبر الدخول إلى ملف الطالب في بوابة القبول

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية إتاحة خدمة تحديث درجة القدرات والتحصيلي من خلال أيقونة “تحديث درجات القدرات والتحصيلي”.

تحديث درجات القدرات والتحصيلي: 

وأوضحت الجامعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك عن طريق الدخول إلى ملف الطالب في بوابة القبول من خلال الرابط التالي: هنا.

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا