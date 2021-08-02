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انهارت المواطنة البوسنية "أميرة" باكية عند سؤالها ماذا تمثل لكم المملكة العربية السعودية، وقالت هي بلدي الثاني الذي لن ننساه أبدًا.. ولم تستطع أن تكمل حديثها.
جاء ذلك في فيديو للقاء، وثقه الزميل عبدالله العنزي في مدينة سراييفو الليلة. وترجمت الدموع الصادقة للمواطنة "البوسنية" أميرة كل ملامح الوفاء والحب والعرفان الذي يحمله أبناء البوسنة تجاه المملكة ومواقفها وعطاءاتها المتواصلة لهم في وقت الشدة والحرب.
وقالت "أميرة": لن ننسى الملك فهد بدعواتنا؛ فما قدمه لنا عظيم وكبير، كما ندعو للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على مواصلة عطائهما لنا ومواقفهما الكبيرة، ونسأل الله لهما دوام التوفيق.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:47 AM
عبّرت عبر "الخليج 365" عن مشاعر الحب والعرفان لدى أبناء البوسنة تجاه المملكةشاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه
انهارت المواطنة البوسنية "أميرة" باكية عند سؤالها ماذا تمثل لكم المملكة العربية السعودية، وقالت هي بلدي الثاني الذي لن ننساه أبدًا.. ولم تستطع أن تكمل حديثها.
جاء ذلك في فيديو للقاء، وثقه الزميل عبدالله العنزي في مدينة سراييفو الليلة. وترجمت الدموع الصادقة للمواطنة "البوسنية" أميرة كل ملامح الوفاء والحب والعرفان الذي يحمله أبناء البوسنة تجاه المملكة ومواقفها وعطاءاتها المتواصلة لهم في وقت الشدة والحرب.
وقالت "أميرة": لن ننسى الملك فهد بدعواتنا؛ فما قدمه لنا عظيم وكبير، كما ندعو للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على مواصلة عطائهما لنا ومواقفهما الكبيرة، ونسأل الله لهما دوام التوفيق.
، شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه ،
المصدر : الخليج 365
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