، وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة ،

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أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود الرائعة التي يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، للمواطنين هنالك، مشيدًا بالدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به، بكل تفانٍ وإخلاص.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الرسمي في تويتر، حيث قال الدكتور "عبد اللطيف آل الشيخ": "سرّني ما رأيته وسمعته عن سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة الأحمدي من إشادة واسعة من المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بـ البوسنة والهرسك تقديرًا للدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به".
وقال أيضًا "كذلك حرصه على خدمة المواطنين والمستثمرين بكل تفانٍ وإخلاص ودماثة خلق، زاده الله توفيقًا فله الشكر".
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد اختتم يوم أمس زيارة رسمية للبوسنة والهرسك حظيت بترحيب كبير وإشادة واسعة، التقى خلالها قيادات سياسية وإسلامية ووقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:18 AM
نوه بما سمعه عنه وأشاد بالدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به بكل تفانٍ وإخلاصوزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة
أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود الرائعة التي يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، للمواطنين هنالك، مشيدًا بالدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به، بكل تفانٍ وإخلاص.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الرسمي في تويتر، حيث قال الدكتور "عبد اللطيف آل الشيخ": "سرّني ما رأيته وسمعته عن سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة الأحمدي من إشادة واسعة من المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بـ البوسنة والهرسك تقديرًا للدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به".
وقال أيضًا "كذلك حرصه على خدمة المواطنين والمستثمرين بكل تفانٍ وإخلاص ودماثة خلق، زاده الله توفيقًا فله الشكر".
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد اختتم يوم أمس زيارة رسمية للبوسنة والهرسك حظيت بترحيب كبير وإشادة واسعة، التقى خلالها قيادات سياسية وإسلامية ووقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين.
، وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة ،
المصدر : الخليج 365
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