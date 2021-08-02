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أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد تسجيل هزتَيْن أرضيتَيْن في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان؛ ليبلغ إجمالي الهزات المسجَّلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أشار بيان الهيئة إلى أن "مراصدنا الزلزالية سجَّلت حدوث هزتَيْن أرضيتَيْن فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".
وأضاف بأن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".
من جهتها، سجّلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".
وأضاف البيان بأن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".
العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-01
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد تسجيل هزتَيْن أرضيتَيْن في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان؛ ليبلغ إجمالي الهزات المسجَّلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أشار بيان الهيئة إلى أن "مراصدنا الزلزالية سجَّلت حدوث هزتَيْن أرضيتَيْن فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".
وأضاف بأن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".
من جهتها، سجّلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".
وأضاف البيان بأن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:35 PM
الهزات بلغ متوسط قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد تسجيل هزتَيْن أرضيتَيْن في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان؛ ليبلغ إجمالي الهزات المسجَّلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أشار بيان الهيئة إلى أن "مراصدنا الزلزالية سجَّلت حدوث هزتَيْن أرضيتَيْن فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".
وأضاف بأن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".
من جهتها، سجّلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".
وأضاف البيان بأن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".
، العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" ،
المصدر : الخليج 365
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