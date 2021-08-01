شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: وثيقة نهب القطع الأثرية اليمنية وبيعها في لندن «مزورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدم صحة الوثيقة المتداولة حول نهب القطع الأثرية والتاريخية من اليمن وبيعها في شرق لندن.

وقالت عبر "تويتر": "ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي".

وتداول رواد مواقع التواصل وثيقة "مزيفة" تشير إلى نهب القطع الأثرية والتاريخية من اليمن وبيعها في شرق لندن، وأن المهربين المعتقلين جزء من شبكة تهريب قطع أثرية يمنية تابعة لوزير الإعلام اليمني.