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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرة أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين بمنطقتَيْ القصيم وتبوك؛ وذلك لترويجهم مواد مخدرة، وضُبط بحوزتهم (75.855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(9160) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(74) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.
وأكد الرائد النجيدي أنه أوقف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 11:52 PM
ضُبط بحوزتهم 75.855 قرص إمفيتامين و38 كلجم من مادة الحشيش وسلاح ناري وذخيرةالرياض.. القبض على 4 مواطنين بمنطقتَيْ القصيم وتبوك لترويجهم مواد مخدرة
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرة أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين بمنطقتَيْ القصيم وتبوك؛ وذلك لترويجهم مواد مخدرة، وضُبط بحوزتهم (75.855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(9160) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(74) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.
وأكد الرائد النجيدي أنه أوقف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
، الرياض.. القبض على 4 مواطنين بمنطقتَيْ القصيم وتبوك لترويجهم مواد مخدرة ،
المصدر : الخليج 365
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