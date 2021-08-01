محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية. 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 11:40 PM "آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة "آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية. الكلمات المفتاحية ، "آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة ،

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