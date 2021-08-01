شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشآت يحقق المناعة المجتمعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور وائل باجهوم، استشاري الأمراض المعدية، عن قرار اشتراط التحصين لدخول المنشأت وتأثيره على الوصول للمناعة المجتمعية.

وقال "باجهوم" أنه إذا استمر التطيعيم بهذه الوتيرة السريعة سنصل إلى 70% من المجتمع وهو الوصول إلى المناعة المجتمعية، وهى الخطوة الأولى للحياة الطبيعية ويعود الاقتصاد لما كان عليه وهذا لن يحدث إلا بالتطعيم.

وأضاف: "أوضحت دراسات عديدة والأبحاث المعتمدة أن إعطاء جرعتين من اللقاح تصل حمايتها إلى 88% ضد المتحور الجديد دلتا فاللقاح يعطي مناعة ضد المتحور"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما عن إعطاء بعض الدول الجرعة الثالثة، فأكد استشاري الأمراض المعدية أن المملكة تعتمد على ما تثبته الدراسات وما تنتهي إليه الأبحاث واللجان المحلية، وسوف يتم التعامل معه في حينه وإذا كان هناك حاجة لذلك ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن ذلك.