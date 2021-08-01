شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات تضمن حقوق أصحاب المركبات المتضررة من بعض الطرق بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت أمانة منطقة الرياض بالخطوات الواجب على أصحاب المركبات أن يتبعوها عند تعرض مركبتهم لأي ضرر ناتج عن وجود خلال بأحد الطرق في مدينة الرياض.

وتمثلت هذه الخطوات في التوقف فورًا عن الموقع الذي تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة، ومراعاة عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالإدارة العامة للمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأضافت أنه يتم إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة، وحينها سيتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الضرر.