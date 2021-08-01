غرامة عدم إفصاح القادمين للمملكة عن زيارة الدول الموبوءة تصل لـ500 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، مشددة على أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة بحسب المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.

وأكدت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر، معاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو ما لها أي ضرر ينتج من المخالفة.

وتابعت: أما إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المهتم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.