الهلال الأحمر يباشر حادث تسبب في٢٠ إصابة على طريق السليل

الرياض - محمد عبدالله - باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث سير بين الأفلاج والسليل نتج عنه ٢٠ إصابة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ من مواطن يفيد عن حادث سير لعدد من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه 10 فرق إسعافية للموقع وطلب فرقتين دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية.

كما تواجدت القيادة الميدانية في الموقع، حيث تبين بعد الفرز وجود عشرين حالة تم نقل ١٦ حالة منها عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وأكد الجلاجل ضرورة توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية، حيث تنشط الحركة المرورية في مثل هذه الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع وقت.