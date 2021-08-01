«وكيل الصحة»: لم يبقَ للتوجس من لقاح كورونا أي مبرر

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الأحد، أنه لم يبق للتوجس من لقاح كورونا أي مبرر.

وقال «وكيل الصحة»، عبر حسابه على تويتر: «بعد ٧ أشهر من الاستخدام الفعلي و٤ مليارات جرعة لم يبق للتوجس من لقاح كوفيد أي مبرر. كل الآثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى ولم يرصد أي شي خارج المتوقع في المقابل مئات الآلاف من الأرواح أنقذها الله بهذه اللقاحات».

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة، وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8249 حالة.