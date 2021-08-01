270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.

وتصدرت مخالفة بيع الحطب المحلي قائمة المخالفين، وتمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 114 مخالفا بحوزتهم 388 مترا مكعبا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، تلتها مخالفة الرعي بضبط 109 مواطنين مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي بـ 1843 رأسا من الإبل و7506 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وجاءت مخالفة إشعال النار ثالثا وتم إيقاف 25 مخالفًا، منهم 14 مواطنًا و11 مقيمًا، من الجنسيات المصرية والباكستانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة، وتوقع عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة بغرامة تصل إلى 3000 ريال، تلتها مخالفة نقل التربة وتجريفها وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 22 معدة للحفر والتجريف لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح، كما ضبطت 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان، بغرض الصيد المخالف، بحوزتهم 5 بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان، إضافة إلى ذخيرة ومعدات صيد متنوعة.

الرعي

109 مخالفين

1843 رأسا من الإبل

7506 رؤوس من الأغنام

نقل التربة وتجريفها

13 مخالفا

22 معدة

بيع الحطب المحلي

114 مخالفا

388 مترا مكعبا

الصيد

9 مخالفين

5 بنادق نارية

2 بندقية هوائية

ذخيرة ومعدات

إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها

25 مخالفا

العقوبة 3000 ريال