كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع

حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من السياح والمتنزهين بهدف تنشيط برنامج السياحة الريفية الواعدة.

جذب السياح

ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية توجه العديد من الزوار والمتنزهين إلى تلك القرية الصغيرة بمحافظة رجال ألمع وسط أجواء غائمة وممتعة، وأسهم ذلك المشروع السياحي في جذب السياح لقرية خرار الصغيرة بمحافظة رجال ألمع.

وأوضح المهندس محمد الألمعي لـ«دوت الخليج» أنه استطاع وضع 3 مقومات وهي السياحة، الترفيه والاستثمار في منتج واحد والتي عملت على فكر تشاركي ما أنتج الكوخ والمعصرة الهوائية وكل المشاريع الـ 30 التي أطلقها من قبل.

مناظر خلابة

ويتكون الكوخ من جلستين وهما الجلسة الألمعية والجلسة التراثية إضافة إلى مقهى لخدمة المكان ومطلات للتصوير ومكتب وسرير للمبيت، أعدت بالأنماط الريفية البسيطة المحيطة بالمكان وفقًا للتراث القديم والمتجدد، إضافة إلى تقديم مأكولات شعبية مختلفة، كذلك رفوف لتجربة العسل من قبل الزائرين، وأشار إلى أن كوخ العسل عبارة عن إعادة تدوير واستغلال الموارد بشكل منظم.

مزارات سياحية

وذكر الألمعي أنه عمل على فكرة صناعة المزارات السياحية والمعالم السياحية الجديدة والجاذبة، ومنها «معصرة العسل الهوائية» التي تستقبل عددًا كبيرًا من السياح، ويتمكن الزائر من قص العسل بنفسه بداخلها وكذلك بالطابق الأعلى للكوخ.