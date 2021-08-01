800 ألف خدمة للحجاج أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب... جدة: محمد بن غرسان جدة: محمد بن غرسان 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا... جازان : محمد الحسين جازان : محمد الحسين 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

ما هي المفاجأة التي أعلن عنها السديس؟ دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.