اخبار السعوديه

النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة

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800 ألف خدمة للحجاج

أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة...

45a03efb6e.jpgمكة المكرمة : دوت الخليج
ad71a3b7a7.jpg22 ذو الحجة 1442 هـ

270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب...

icon-byline.pngجدة: محمد بن غرسان
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ
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كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع

حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا...

icon-byline.pngجازان : محمد الحسين
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

ما هي المفاجأة التي أعلن عنها السديس؟

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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