ما هي المفاجأة التي أعلن عنها السديس؟

وقال إن "المفاجأة ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي".
وأكد، أن "الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، وذلك بدعم من ومتابعة حثيثة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز".
واختتم السديس، بـ"دعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة وعلوها".
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