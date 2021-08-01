برنامج ريف يعلن تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج ريف عن تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي.

صك الملكية ما عاد يعيقك:

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “صك الملكية ما عاد يعيقك من الحصول على الدعم”.

ونشر برنامج ريف مقطع فيديو يبين تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي.

ما هو برنامج ريف ؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54 ألف ريال في السنة.

شروط القبول في برنامج ريف: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل. 2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. 3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. 4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا. 5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال. 6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج. 7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج. 8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج. 9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية. 10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك. 11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط. 12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شارك الخبر