سيول في بعض أودية وشعاب أحد رفيدة والأهالي يستمتعون بالأجواء

وبالنسبة إلى حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة.

في حين الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.