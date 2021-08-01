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سيول في بعض أودية وشعاب أحد رفيدة والأهالي يستمتعون بالأجواء
شهدت المنطقة اليوم أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
شهدت محافظة أحد رفيدة وبعض المراكز التابعة لها، مساء اليوم الأحد، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
استمتاع الأهالي بالأجواء:
وخرج عدد من الأهالي وزوار المحافظة للاستمتاع بمشاهدة جريان السيول في الأودية والشعاب والتمتع بالأجواء الخلابة والممطرة التي تشهدها المنطقة.
توقعات الطقس غدًا:
وبالنسبة إلى حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة.
في حين الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.
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