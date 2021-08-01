شروط دخول السياح إلى السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المختص في السياحة، عبدالله الرشيد آلية وشروط دخول السياح إلى المملكة.

شروط دخول السعودية:

وقال الرشيد في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه عقب جائحة فيروس كورونا اشترطت المملكة تقديم شهادة فحص كورونا وتقديم شهادة لقاح مكتمل الجرعات أي حصول الشخص على جرعتين، موضحًا أن وزارة السياحة أعلنت عن موقعها الإلكتروني لتقديم الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على التأشيرة لمدة 90 يومًا، ودخول المملكة بغرض السياحة.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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