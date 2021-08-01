محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية لأولمبياد طوكيو، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا في مقر اللجنة الأولمبية اليابانية بحضور النائب وعضوي البعثة السعودية الرسمية ياسر المسحل وأضواء العريفي .

وبحث الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستضافات الرياضية بما يخدم رياضة وشباب البلدين. 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 10:04 PM "الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 "الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية لأولمبياد طوكيو، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا في مقر اللجنة الأولمبية اليابانية بحضور النائب وعضوي البعثة السعودية الرسمية ياسر المسحل وأضواء العريفي .

وبحث الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستضافات الرياضية بما يخدم رياضة وشباب البلدين. الكلمات المفتاحية ، "الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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