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وجّهت نيجيريا اتهامات جديدة تتعلّق بالإرهاب إلى إبراهيم زكزكي رجل الدين الشيعي، بحسب ما أفاد ممثل الادعاء اليوم (الأحد)، في خطوة جاءت بعد أيام من تبرئته من جريمة قتل أمضى بسببها قرابة ست سنوات في الاعتقال.
وبين محامي الادعاء في حكومة ولاية كادونا داري بايرو أنّ تهم الإرهاب وُجّهت إلى "زكزكي" في محكمة أخرى قبل يومين من إطلاق سراحه.
وأضاف أن التهمتين تتعلقان بالإرهاب وجرائم الخيانة.
وأفرجت محكمة في مدينة كادونا شمال البلاد عن "زكزكي"، زعيم ما يسمى بـ"الحركة الإسلامية في نيجيريا" الموالية لإيران، وزوجته زينة الأربعاء الماضي، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباعهما والجيش النيجيري في ديسمبر 2015.
ودعا "زكزكي" مراراً إلى ثورة على النمط الإيراني في نيجيريا.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:59 PM
المحكمة برأته قبل 4 أيام من جريمة قتلنيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران
وجّهت نيجيريا اتهامات جديدة تتعلّق بالإرهاب إلى إبراهيم زكزكي رجل الدين الشيعي، بحسب ما أفاد ممثل الادعاء اليوم (الأحد)، في خطوة جاءت بعد أيام من تبرئته من جريمة قتل أمضى بسببها قرابة ست سنوات في الاعتقال.
وبين محامي الادعاء في حكومة ولاية كادونا داري بايرو أنّ تهم الإرهاب وُجّهت إلى "زكزكي" في محكمة أخرى قبل يومين من إطلاق سراحه.
وأضاف أن التهمتين تتعلقان بالإرهاب وجرائم الخيانة.
وأفرجت محكمة في مدينة كادونا شمال البلاد عن "زكزكي"، زعيم ما يسمى بـ"الحركة الإسلامية في نيجيريا" الموالية لإيران، وزوجته زينة الأربعاء الماضي، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباعهما والجيش النيجيري في ديسمبر 2015.
ودعا "زكزكي" مراراً إلى ثورة على النمط الإيراني في نيجيريا.
، نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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