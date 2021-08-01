محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالله بن بدر بن مبارك الحنتوشي، بزواجه من كريمة ماجد بن هديف الثبيتي، في حفل عائلي مختصر في ساجر، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 10:00 PM "الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر "الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر احتفل الشاب عبدالله بن بدر بن مبارك الحنتوشي، بزواجه من كريمة ماجد بن هديف الثبيتي، في حفل عائلي مختصر في ساجر، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، "الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر ،

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