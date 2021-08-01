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وصلت اليوم الأحد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة سالزبورغ النمساوية لمدة 21 يومًا، خاض خلاله أربع مباريات ودية تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022.
ومنح مدير الجهاز الفني "جارديم" كل أعضاء الفريق راحة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين: على أن يعاود الفريق تدريباته، مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مقر النادي، وذلك لاستكمال تحضيرات الفريق، والبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
كما قرر المدرب البرتغالي "جارديم" منح الخماسي "حمد اليامي، ياسر الشـهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان" إجازة؛ بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تمتد إجازة "اليامي، الحمدان والدوسري" إلى يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس، فيما تمتد إجازة "الفرج والشهراني" إلى يوم الاثنين السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:48 PM
انطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد الثلاثاء المقبلالهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين
وصلت اليوم الأحد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة سالزبورغ النمساوية لمدة 21 يومًا، خاض خلاله أربع مباريات ودية تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022.
ومنح مدير الجهاز الفني "جارديم" كل أعضاء الفريق راحة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين: على أن يعاود الفريق تدريباته، مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مقر النادي، وذلك لاستكمال تحضيرات الفريق، والبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
كما قرر المدرب البرتغالي "جارديم" منح الخماسي "حمد اليامي، ياسر الشـهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان" إجازة؛ بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تمتد إجازة "اليامي، الحمدان والدوسري" إلى يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس، فيما تمتد إجازة "الفرج والشهراني" إلى يوم الاثنين السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.
، الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين ،
المصدر : الخليج 365
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