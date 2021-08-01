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"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى الإسراع في تلقيه

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس .

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:50 PM

دعا إلى الإسراع في تلقيه

"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".

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، "بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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