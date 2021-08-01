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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:50 PM
دعا إلى الإسراع في تلقيه"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".
، "بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح ،
المصدر : الخليج 365
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