شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: نصف مليون غرامة على مَن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة، معاقبة من يتعمد من القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول عدم الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، بغرامة 500 ألف ريال.

وقالت: "يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة".