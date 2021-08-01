النيابة: غرامة 500 ألف ريال عقوبة عدم الإفصاح عن السفر للدول الموبوءة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة، أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

عقوبة المخالفين:

وأكدت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأحد، أن هذا يأتي بحسب المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو ما لها أي ضرر ينتج من المخالفة.

إحالة إلى النيابة:

أما إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المهتم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.



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