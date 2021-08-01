التجارة: أكثر من مليون منفذ بيع التزم باشتراط التحصين للدخول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن اليوم الأحد هو مرحلة هامة لحماية مجتمعنا وسلامة أفراده.

اشتراط التحصين:

وأضاف الحسين خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات كورونا في المملكة، أن اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية التزم به أكثر من مليون منفذ بيع.

السماح بدخول الصغار:

وتابع متحدث التجارة: يُسمح بدخول أبنائنا الصغار دون 12 عامًا للمنشآت التجارية؛ فهم من الفئات المستثناة عمريًّا.

وبدأ اليوم الأحد، 1 أغسطس 2021، السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق والدوائر الحكومية والمنشآت العامة والخاصة للمحصنين فقط.

ويشمل القرار أيضًا التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

سريان اشتراط التحصين:

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكدت في وقت سابق أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

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