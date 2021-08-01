1.5 مليون ريال لنظافة مجزرتي المعيصم بمكة

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ويتضمن العقدان مختلف نواحي الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة وتطهير مخلفات الذبح بالمشاعر المقدسة وذلك حرصا على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة، بعد نجاح أعمال موسم الحج لعام 1442هـ.
وأكدت الأمانة أنها أعدت الترتيبات الكفيلة بأداء الوحدات والمجازر على أكمل وجه وإبرام عقود صيانتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، إضافة إلى مشاريع نظافتها عقب الموسم وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الإصحاح البيئي.
إلى ذلك واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة الجولات الرقابية المكثفة على حراج المعيصم، أسفر عنها مصادرة طنين من البضائع المخالفة والمخزنة بطرق عشوائية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
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