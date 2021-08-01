شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليون ريال لنظافة مجزرتي المعيصم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين لنظافة مجزرتي المعيصم رقم 2 و3 بمبلغ 1.597.763 ريالا ولمدة 30 يوما من تاريخ تسلم الموقعين.

ويتضمن العقدان مختلف نواحي الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة وتطهير مخلفات الذبح بالمشاعر المقدسة وذلك حرصا على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة، بعد نجاح أعمال موسم الحج لعام 1442هـ.

وأكدت الأمانة أنها أعدت الترتيبات الكفيلة بأداء الوحدات والمجازر على أكمل وجه وإبرام عقود صيانتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، إضافة إلى مشاريع نظافتها عقب الموسم وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الإصحاح البيئي.

إلى ذلك واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة الجولات الرقابية المكثفة على حراج المعيصم، أسفر عنها مصادرة طنين من البضائع المخالفة والمخزنة بطرق عشوائية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.