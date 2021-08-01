القبض على 3 مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية على 4 أشخاص بينهم مواطن امتهنوا تزييف العملات وضبط بحوزتهم 21 ألف ريال مزيفة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري، في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على 4 أشخاص، مقيمين من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم 21,000 ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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