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الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على 5 مناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من أمس وحتى الخميس المقبل على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة) تصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر من اليوم وحتى الخميس المقبل مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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