انقلاب مركبة مهرب قات ومتجمهرون يسرقون الحمولة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، أن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وجمع عدد من الأشخاص بموقع الحادث حزم القات المتناثرة على الطريق وفروا بها.
وأكد أنه جرى القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية-، وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.
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