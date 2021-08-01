شكرا لقرائتكم خبر انقلاب مركبة مهرب قات ومتجمهرون يسرقون الحمولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية تورط في تهريب كمية من القات إثر انقلاب مركبته على أحد الطرق بمحافظة بيش، فيما سطا متجمهرون بموقع الحادث على كمية من القات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، أن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وجمع عدد من الأشخاص بموقع الحادث حزم القات المتناثرة على الطريق وفروا بها.

وأكد أنه جرى القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية-، وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.