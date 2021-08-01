شكرا لقرائتكم خبر باركود خاص يهيئ الأجواء التعبدية لقاصدات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «حلول رقمية» من أجل الوصول لأفضل الاستراتيجيات المتبعة وضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات التقنية، فيما تطبق الإجراءات الاحترازية، عبر باركود خاص بقاصدات المسجد الحرام من خلال مسحه لتمكينهن من أداء مناسكهن التعبدية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت مديرة وحدة التقنية والخدمات الالكترونية المكلفة إكرام الغامدي أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة التقنية، وتعزيز معرفة الحلول الرقمية لإنهاء بلاغات الدعم الفني المتكررة ونشرها عبر قنوات التواصل المختلفة.

من جهة ثانية قدمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية عبر إدارة الساحات وخدمات التنقل، عددا من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام، خلال الاستعداد لاستقبال المعتمرات لموسم هذا العام.

وبينت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، أن الوكالة المساعدة تتشرف بتقديم خدماتها المتنوعة لقاصدات بيت الله الحرام لموسم العمرة الثاني من عام 1442هـ مع تطبيق يومي للإجراءات الاحترازية.

من جانبها قالت مديرة إدارة الساحات وخدمات التنقل النسائية غدير الشبي، «إن البرنامج الذي يعد ضمن تفعيل مبادرة «حرما آمنا» يستهل بالترحيب بالقاصدات، والقيام بالتوجيه والإرشاد لهن للحد من الظواهر السلبية.

فيما ذكرت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة عسيري، أن البرنامج يفعل ضمن منظومة عمل فعالة خلال 24 ساعة بالمسعى (الدور الأرضي + الدور الأول) في إطار خدمة القاصدات.

وختمت بأن الوكالة المساعدة تسعى إلى تسهيل أداء المناسك التعبدية في بيئة آمنة، وممارسات فضلى.

إلى ذلك نفذت إدارة أكاديمية المسجد الحرام ممثلة في أكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين دورة تدريبية عن بعد بعنوان (ثقافة تعظيم البلد الحرام) لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة الأكاديمية أحمد الوذيناني، أن هذه الدورة تضمنت محاور عدة منها، مفهوم ثقافة تعظيم البلد الحرام، والعمق التاريخي للبلد الحرام، وحضور المعاني وغيابها، وسلوك المجتمع بين الأخشبين وأثره، وكيف نحول الوعي إلى سلوك، وخصائص البلد الحرام في القرآن الكريم.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عدد من الدورات عن بعد، لتطوير الكوادر البشرية؛ بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والاستفادة من وسائل التقانة.

من الإجراءات الاحترازية لقاصدات الحرم:

