شكرا لقرائتكم خبر هلال الشرقية يستقبل 8473 بلاغا إسعافيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال يوليو الماضي 50,348 مكالمة هاتفية، تضمنت 8473 بلاغا إسعافيا متنوعا، منها 3282 بلاغا عن طريق تطبيق «أسعفني» للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الإسعافية لـ8440 حالة، منها 4249 حالة قدمت لها الخدمة، ثم جرى نقلها للمستشفيات، ومنها 4017 حالة قدمت لها الخدمة بالموقع، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والأمراض 174 حالة.

وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 وعن طريق تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوها بأهمية التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1160 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 28 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.