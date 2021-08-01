شكرا لقرائتكم خبر 3 محاور لبناء استراتيجية صندوق «الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتوفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم، انتهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من وضع الاستراتيجية العامة للصندوق.

وتم بناء استراتيجية الصندوق على أسس علمية وعملية ضمن جداول زمنية محددة لتنفيذها، حيث اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسة هي: التميز المؤسسي، والإبداع في خدمة المستفيدين، والتنوع والاستدامة، كما اشتملت على 12 هدفا استراتيجيا و73 مبادرة لتحقيق رسالة الصندوق وأهدافه، إضافة إلى احتوائها 23 مؤشر أداء لقياس مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.

وقد تم اعتماد بناء الاستراتيجية بشكل أساس على بناء شراكات استراتيجية واسعة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وركزت الاستراتيجية على تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بأحدث السياسات والإجراءات، وذلك باستخدام أحدث الأنظمة الالكترونية، وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية، للتسهيل على المستفيدين وتحقيق رضاهم عن الخدمات التي يقدمها الصندوق، التي يأتي على رأسها التعليم والتوظيف والدعم الاجتماعي والأسري والمالي والخدمات الصحية.

وحرصت الاستراتيجية على وضع خطة شاملة لتنمية مصادر تمويل الصندوق من الهبات والأوقاف والأوعية المختلفة التي يستثمر فيها، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وضمان توفير أعلى مستويات الجودة في خدماتها، وجعلها شاملة لمختلف مناحي حياة المستفيدين.